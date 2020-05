Schnäppchenfrust aus Fernost

"ZDFzoom"-Reporter Alexander Harbi begibt sich auf Spurensuche und stößt auf eine Reihe von Beschwerden von Verbrauchern: gar nicht oder zu spät gelieferte Ware, defekte Produkte, schlechte Qualität. Gemeinsam mit einer Familie bestellt "ZDFzoom" mehrere Produkte auf verschiedenen Onlineplattformen, darunter Drohnen, E-Scooter und E-Zigaretten, aber auch Weihnachtsklassiker wie Parfüm. Von Laboren und Experten werden die Produkte geprüft. Das Ergebnis ist erschreckend: Über die Hälfte der bestellten Produkte ist nicht verkehrsfähig. Ein E-Scooter für Kinder wird von Experten als gefährlich eingestuft, ein Parfüm enthält einen Stoff, der in der EU verboten ist.



Auf Plattformen wie Wish, AliExpress und Joom bieten überwiegend Händler aus dem asiatischen Raum Produkte an. Mit teils massivem Marketing über Social-Media-Kanäle werden Verbraucher mit niedrigen Preisen gelockt. Offensichtlich ein lukratives Geschäft - mit Schattenseiten, denn über Onlineplattformen gelangen immer mehr nicht verkehrsfähige oder sogar gefährliche Waren nach Deutschland, die Behörden und Logistikunternehmen vor Herausforderungen stellen.



Experten sind sich einig: Mehr Kontrolle muss her. Denn allein im Internationalen Postzentrum am Flughafen Frankfurt kommen täglich bis zu 450 000 Sendungen aus dem nicht europäischen Ausland an, 80 Prozent davon stammen aus Asien. In der Vorweihnachtszeit können es bis zu 900 000 werden - pro Tag!