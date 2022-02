The True Story of Brad & Angelina

Dabei kommen Pitt und Jolie aus völlig unterschiedlichen Welten. Jolie lernt als Tochter des erfolgreichen Schauspielers Jon Voight früh die Welt des Showbusiness kennen. Bereits als junges Mädchen nimmt sie Schauspielunterricht an dem renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Als junge Frau kämpft sie mit Drogensucht, Essstörungen und Depressionen. Solche selbstzerstörerischen Neigungen kennt Brad Pitt nicht, der bodenständig in Missouri aufwächst und sich seine Karriere in Hollywood hart erkämpfen muss.