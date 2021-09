Tödliches Festival in Las Vegas - Das verdrängte Massaker

Las Vegas will sich nach dem Massaker schnell wieder als sicheres Reiseziel zeigen. Die Bewegung #VegasStrong sammelt Spenden für die Opfer. Doch, wohin ist das Geld geflossen?

Quelle: ZDF/Ramsey Denison

Am 1. Oktober 2017 ereignet sich in Las Vegas das größte Massaker der Geschichte der Vereinigten Staaten. Doch schon wenige Jahre danach scheint die Öffentlichkeit die Tat vergessen zu haben. Las Vegas startet nach der Bluttat eine skrupellose Marketingkampagne, um sich wieder als sicheres Reiseziel zu zeigen. Dazu klagt sie sogar die Opfer des Verbrechens selbst an.



Die Bewegung #VegasStrong, eine Initiative zur Unterstützung der Opfer, sammelt landesweit Spenden. Bis heute ist unbekannt, wohin das Geld geflossen ist. Korruption, Vertuschung, Gier - die dunkle Seite von Las Vegas und das vergessene Massaker des 1. Oktober 2017.