Presenter Derek Muller in einer Uranmine im tschechischen Jachymov. Quelle: ZDF/Josephine Wright

Der australisch-kanadische Wissensmoderator und promovierte Physiker Derek Muller, bei YouTube mit dem Bildungskanal "Veritasium" präsent, hat für diesen Zweiteiler einem der gefährlichsten Stoffe der Welt nachgeforscht. Seine Reise bringt ihn nach Hiroshima, Tschernobyl und Fukushima, aber auch zu einem Krebsforschungszentrum in Sydney. Denn neben der Zerstörungskraft, die dem Uran innewohnt, können dessen radioaktive Eigenschaften in der Medizin beim Kampf gegen Krebs eingesetzt werden. So ist das kurzlebige Thorium ein unersetzliches Mittel, um Tumore erkennbar zu machen.