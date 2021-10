Zerrissene Familie - Zwischen Syrien und Deutschland

Ahmad ist der Jüngste in der Familie. Er war sechs Jahre alt, als seine Mutter nach Deutschland flüchtete.

Quelle: ZDF/fotolupo, SPIEGEL TV GmbH, Dino von Wintersdorff

Die Morgenroutine von Fteim Almousa ähnelt der unzähliger Mütter: Sie weckt ihre vier Kinder, sorgt für ein ordentliches Frühstück und schickt sie pünktlich in die Schule. Doch seit über drei Jahren passiert all das über das Videotelefon. Denn die Syrerin lebt in Baden-Württemberg, ihr Mann mit den Kindern in einem Flüchtlingslager im Nord-Libanon. Die jahrelange Trennung und die Ungewissheit drohen die Familie zu zerstören, besonders die Kinder leiden unter psychischen Problemen.