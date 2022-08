Ziemlich beste Nachbarn – Wir und die Niederländer

Was hat es also auf sich mit den Klischees? Das Nationalsymbol, die Tulpe, kommt eigentlich aus der Mongolei und die berühmten Holzschuhe, Klompen genannt, stammen ursprünglich aus Frankreich.



Beim Königstag in Maastricht erklärt König Willem-Alexander Michael Kessler höchstpersönlich, was typisch niederländisch ist. Historiker Christoph Driessen erläutert, warum bei Festen das ganze Land in orange getaucht ist - obwohl die Nationalfarben doch rot-weiß-blau sind. Wie deutsch das niederländische Königshaus ist und wie prägend bis heute der Calvinismus.