Einsteigen und Anschnallen - Willkommen zur Zeitreise!

Jeder hat seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit. Mancher wird erforschen, in welche Welt er hinein geboren wurde. Andere werden sich vergewissern wollen, wie das war mit diesem "Watergate", was im "Prager Frühling" oder im "Deutschen Herbst«"geschah, wann eigentlich Putin in Erscheinung trat und wann Klimawandel ein Thema wurde. Vieles - aber nicht alles - können wir in den 60 x 20 Minuten noch einmal erleben. Für manches war keine Zeit, anderes war ziemlich öde und ist längst überholt und einiges haben die Kollegen damals - oder ich heute - schlicht vergessen.