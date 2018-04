Im Rückblick distanziert er sich erneut von den gewalttätigen Ausschreitungen der Studentenbewegung in den 70er Jahren, an denen er aktiv teilgenommen hat: "Dieses Setzen auf Gewalt hat letztendlich die Studentenbewegung in einen Selbstzerstörungsprozess geführt und war aus meiner Sicht der größte Fehler, den wir und den vor allen Dingen auch ich gemacht habe."



Im Gespräch mit Marietta Slomka äußert sich Joschka Fischer aber auch zu aktuellen politischen Themen, so zum neuen Populismus und Nationalismus: "Überall entsteht neuer Nationalismus, auch bei uns. … In Deutschland kann man nicht sagen: 'Make Germany great again'. Großdeutschland war keine gute Idee, wie wir aus unserer Geschichte wissen."