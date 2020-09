Doku | Zeugen des Jahrhunderts - Schröders Weg an die politische Spitze (6/9)

Dennoch zeigte sich 2005 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, dass die Bürger das Vertrauen in die Schröder-Regierung verloren. Er zog Konsequenzen und kündigte vorgezogene Bundestagswahlen an. Dazu verlor er geplant eine Vertrauensabstimmung - ein politisch umstrittenes Manöver.