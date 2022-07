Herbert Wehner - der linke Strippenzieher

Schon in frühen Jahren engagierte sich Wehner in der sozialistischen Arbeiterjugend. Von dort kam er 1927 zur Kommunistischen Partei (KPD), in der er rasch eine leitende Funktion einnahm. Als KP-Abgeordner im sächsischen Landtag war er bereits als Redner gefürchtet. Nach illegaler Arbeit ging Wehner 1935 ins Exil, saß in Prag im Gefängnis, wurde nach Moskau abgeschoben und von der Exil-KPD 1941 nach Schweden geschickt. Dort wurde er verhaftet und landete wiederum mehrere Jahre in Haft. In diese Zeit fiel sein Bruch mit dem Kommunismus.