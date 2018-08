"Die geilste 3. Liga aller Zeiten"

Trotz der Euphorie um ihn herum bleibt der Ex-Profi zurückhaltend: "Im Winter können wir realistisch sehen, was für den Klub möglich ist und was nicht." Frontzeck empfiehlt einen langen Atem. Mancher setzt derweil auf die Kraft der Erinnerung. In Kaiserslautern, wo die Westkurve als "zwölfter Mann" und unerschütterlicher Antriebsmotor gilt, und auch in Braunschweig. Bei der Eintracht legte einst ein 4:1 über den KSC an einem ersten Spieltag den Grundstein zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft - vor 51 Jahren.