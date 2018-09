Interviews

Interview mit Schauspielerin Ursula Strauss



Sie spielen die historische Figur Anna Sacher. Wie unter­scheiden sich die Hoffnungen der Frauen von damals mit de­nen von heute? Was hat sich in hundert Jahren geändert?



Es hat sich in hundert Jahren natürlich einiges geändert, was die Rechte und die Selbstverständlichkeit betrifft, mit der sich Frauen in der Gesellschaft bewegen. Einiges, aber nicht alles. Die Mühlen der Welt mahlen langsam, und wir sind jetzt hundert Jahre später noch immer nicht in einer wirklichen Gleichberechtigung der Geschlechter angelangt. Aber natürlich, die Zeiten, in denen man den Mann um Erlaubnis bitten musste, um arbeiten zu gehen, kein eigenes Bankkonto haben durfte, in der Gesellschaft keine gültige Stimme haben durfte und noch vieles mehr, sind Gott sei Dank vorbei. Nicht zuletzt wegen Frauen wie Anna Sacher, die sich mit unglaublicher Willensstärke und Kraft ihren Platz in der Welt nicht streitig hat machen lassen und ihren Weg einfach gegangen ist, ohne aufzugeben, hat sich die Situation der Frau in vielerlei Hinsicht verbessert. Denn es braucht immer den oder die eine, die furchtlos und mutig gegen den Strom schwimmt, damit andere begreifen, dass es nichts gibt, das bleiben muss, nur weil es angeblich immer schon so war.



Anna Sacher setzt sich souverän und enorm zielstrebig in einer männerdominierten Welt durch – dem Hotelgewerbe. Woher nimmt sie die Kraft, das Erbe ihres Mannes fortzuführen?



Ich denke, dass ein großer Antrieb für Anna Sacher mit dem Unsterblichkeitsgedanken zu tun hat. Nicht ausgelöscht zu werden, vorzukommen im Weltenzirkus, sich einen Platz an der Sonne sichern. Das ist aber natürlich nur ein Teil ihres Antriebes, und selbstverständlich kann das alles nur eine Vermutung bleiben. Aber sie hat sich mit dem Hotel Sacher selbst ein Denkmal gesetzt, noch Generationen nach ihrer Zeit kennt man den Namen "Sacher" in aller Welt, und noch immer steht er für Stil, Weltof­fenheit und guten Geschmack. Das muss man erst einmal schaf­fen. Dazu hatte sie alle Eigenschaften, die eine gute Geschäfts­frau braucht, hat Fäden gezogen und Netze gespannt in der Wiener Gesellschaft, hat Politik gemacht im Hintergrund, hatte Haltung und ein ganz klares Gesellschaftsbild, dazu eine un­glaubliche Konsequenz und großen Mut. Sie hat sich nie versteckt, hat sich nicht in ein Rollenbild drängen lassen, sondern hat sich ihr eigenes Bild gemacht. Es braucht viel Selbstbewusst­sein, sich so seiner Zeit zu stellen und davon hatte sie offenbar nicht zu wenig.



Welche Rolle spielt "Das Sacher. In bester Gesellschaft" für Sie als Österreicherin? Was verbinden Sie persönlich mit diesem Haus, und was macht für Sie den Mythos des "Sacher" aus?



Es stand und steht immer noch für Weltoffenheit, Gastfreundlichkeit, wunderbares Essen und Tradition. Das Sacher ist ein wunderschönes Haus, ein Haus, in dem viele Geschichten wohnen und das trotzdem auf eine Art verschwiegen bleibt. Man spürt die Dinge, die dort passiert sind, aber das Sacher würde seine Gäste nie verraten. Wie die Herrin des Hauses so schön sagte: "Das Sacher ist eben ein diskretes Haus". Man spürt den Geist der Vergangenheit, aber er erschreckt einen nicht, er lädt einen zum Verweilen ein. Und natürlich darf man die Sachertorte nicht vergessen, wenn man über das Sacher spricht. Der süße Exportschlager der den Namen "Sacher" in die Welt hinausträgt und für eine andere Zeit steht, der einen Geschichte schmecken lässt. Das hat Wiedererkennungswert und ist natürlich für ein kleines Land wie Österreich ein enormes Aushängeschild.



Haben Sie sich schon einmal an einer Sachertorte versucht? Und was ist das Geheimnis dieses legendären Backwerks?



Ja, ich habe schon ein paar Mal Sachertorte gebacken, und das auch immer mit Erfolg. An das Original komme ich natürlich nicht heran, aber ich bin ja auch kein Zuckerbäcker. Ihre Frage nach dem Geheimnis der Sachertorte kann ich leider nicht beantwor­ten, da ich keiner der Geheimnisträger des Rezeptes bin. Das wird nämlich wirklich gehütet wie ein Goldschatz. Ich glaube, es kennen nur vier Menschen die tatsächliche Zusammensetzung und um einer von ihnen zu werden, müsste ich Chefpattissier im Sacher werden, und selbst dann dürfte ich nicht über das Rezept sprechen. Aber man soll ja gar nicht so viel über die Torte sprechen, man sollte sie essen und sich über die Schokoladenge­schmacksexplosion freuen, die sie verursacht, und Franz Sacher danken, dass er als 14-Jähriger aus der Not eine Tugend gemacht hat.



Die Fragen stellte Janine Friedrich

Bildquelle: ZDF/Petro Domenigg