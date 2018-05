Sie ist vor fünf Jahren gegen den Willen des Vaters nach Bali umgesiedelt, wurde dort Ärztin und bekam ihren Sohn Jakob. Nach dem Tod ihres Mannes sehnt sie sich nun zurück nach Deutschland. Isabel hat ihrem Vater Alfred viele Briefe geschrieben, die allesamt unbeantwortet blieben. Alfreds Neffe Olaf und Frau Sabine haben ihre Post verschwinden lassen. Sie spekulieren auf einen Schenkungsvertrag, der nur dann wirksam wird, wenn Isabel bis zum 31. Dezember 1999 nicht auftaucht. In dem Fall, so hat Alfred Sander es verfügt, gehören Olaf die Mehrheitsanteile des Unternehmens.



Offizier Bernhard Westphal nimmt zum ersten Mal seine Frau Simone mit auf Reise. Sie ist schwanger, und die beiden wollen das neue Jahrtausend gemeinsam begrüßen. Auch Patricia und Martin wollen auf besondere Weise in das Jahr 2000 starten. Am Silvesterabend soll geheiratet werden, natürlich in der romantischen Hochzeitssuite. Schnell wird deutlich, warum Patricia plötzlich nicht mehr so begeistert ist von der Heirat mit Martin. Sie hat nämlich Bernhard Westphal auf dem Schiff entdeckt, der sie vor zwei Jahren ohne Abschied und Erklärung verlassen hatte. Jetzt merkt sie, dass sie die Sache noch immer nicht überwunden hat, und stellt Bernhard zur Rede. Der möchte verhindern, dass seine schwangere Frau Simone etwas von der Affäre erfährt. Aber bei einem gemeinsamen Ausflug lässt sich die Anziehungskraft zwischen den beiden kaum mehr verheimlichen.



Unterdessen ist Bach Lohmeyer auf der Spur. Der Gejagte beauftragt Angela, mit dem Verfolger einen Landausflug zu unternehmen, ihn aber auf der Insel zurückzulassen. Doch die Sache läuft nicht nach Plan, und Lohmeyer muss weiter befürchten, entdeckt zu werden.



In der Silvesternacht hat Kapitän Paulsen eine ganz besondere Überraschung für seine Gäste - sein Schiff überquert die Datumsgrenze. Doch er ahnt nicht, dass dieser Höhepunkt der Reise einigen Passagieren erhebliche Probleme bereiten wird.