Die Hoffmanns hoffen, dass ihre Tochter sich auf der Reise mit der alten Dame anfreundet und es mit ihrer Hilfe schafft, über den schmerzlichen Verlust der Großmutter hinwegzukommen. Zunächst läuft alles nach Plan. Greta und Hilde, die scheinbar zufällig am Tisch der Hoffmanns sitzt, kommen sich tatsächlich näher. Das kleine Mädchen fasst Vertrauen zu "Ersatzoma Hilde" und entwickelt wieder Lebensfreude. Doch als Greta herausfindet, dass es sich bei der Begegnung um ein abgekartetes Spiel handelt, zieht sie sich verletzt zurück.



Nina Marquardt, Sommelière auf der MS Deutschland, bekommt überraschend Besuch von ihrem Vater Herbert. Der hatte sie und ihre Mutter vor Jahren Hals über Kopf verlassen, weil er Zweifel an seiner Vaterschaft bekommen hatte. Sämtliche Versuche seiner Tochter, mit ihm Kontakt aufzunehmen, hatte er seitdem ignoriert. Jetzt ist Herbert schwer krank und möchte sich mit Nina aussöhnen, stößt bei seiner resoluten Tochter jedoch auf eisige Ablehnung. Die Situation scheint ausweglos, doch dann bringt das diplomatische Eingreifen des neuen Schiffsarztes Dr. Wolf Sander Bewegung in die gespannte Beziehung zwischen Vater und Tochter.