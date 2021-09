Da Chefingenieur Max Koppel den Fehler nicht schnell genug finden kann, schickt die Reederei den ehrgeizigen Manfred Martens an Bord. Kapitän Hansens voreilige Reaktion auf diesen Austausch, sein Amt zur Verfügung zu stellen, wird von Jung-Manager Busche freudig aufgenommen. Tatsächlich begibt sich bald eine neuer Kapitän in Richtung Dubai, und dieser neue Kapitän ist eine Frau.



Den Passagieren wird indes die Zeit nicht lang. Karin, die Bord-Moderatorin, sorgt für das Unterhaltungsprogramm an Land, so dass Beatrice ihren Bänderriss an Bord auskurieren kann. Kapitän Charlotte Wentzel und der neue Chefingenieur Martens werden ziemlich frostig an Bord empfangen. Martens verschwindet umgehend im Maschinenraum, wo auch er vergeblich nach dem Fehler sucht. Wolf Riekmann, für die Bord-Elektronik verantwortlich, hat schließlich eine Idee. Allerdings geht er damit zu seinem "Chef" Max Koppel. Wolf glaubt, dass ein Computervirus das Steuerprogramm lahmgelegt hat. Mit einer sauberen Kopie wäre der Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben.



Allerdings hat Wolfs Hilfe einen Preis: sein Vorgesetzter soll sich für ihn beim Kapitän einsetzen. Er ist unerlaubterweise von Bord gegangen ist, um bei seiner großen Liebe Jessy Philipp zu sein, die mit ihrem Vater diese Schiffsreise auf der "MS Berlin" gebucht hat. Während Kapitän Hansen sein Abschiedsdiner gibt, laufen plötzlich die Maschinen wieder an. Trotzdem will Hansen von Bord, allerdings nicht ohne seiner vermeintlichen Nachfolgerin eine Standpauke über Menschen und Menschlichkeit gehalten zu haben. Doch Charlotte Wentzel ist nicht die karrierebesessene Frau, für die er sie gehalten hat.



Auch für drei Skatbrüder erweist sich diese Schiffsreise als Lehrfahrt. Denn ihr vernachlässigten Frauen haben es offensichtlich "nicht übers Herz gebracht", ihre Ehemänner bei ihrem geliebten Skatspiel zu unterbrechen und sie vom Auslaufen de Schiffes zu informieren.