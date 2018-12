Holger hatte Thomas 10 000 Euro aus der Schiffskasse vorgestreckt, damit dieser die Augen-OP seiner kleinen Tochter zahlen konnte. Jetzt droht die "Leihgabe" durch Kontrollerin Katja aufzufliegen. In ihrer Not täuschen sie eine Erpressung vor und drohen, das Essen an Bord zu vergiften – sollte der Kapitän nicht umgehend 10 000 Euro zahlen.



Im ersten Schritt geht Kapitän Burger auf die Forderung ein, das wichtigste für ihn ist und bleibt die Sicherheit für die Passagiere und seine Crew an Bord. Nach einer missglücken Geldübergabe auf Hawaii wird Kapitän Burger misstrauisch und schmiedet gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten, Hanna Liebhold und Doc Sander, einen verwegenen Plan.



Jon und Vera sind seit einigen Monaten heimlich verliebt. Jetzt gehen sie getrennt, Vera mit ihrem Sohn Moritz und Jon mit seiner Tochter Lotte, an Bord. Auf der Reise nach Hawaii wollen sie sich als Paar "outen". Dieses Vorhaben gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Da Lotte ihre vor drei Jahren an Krebs gestorbene Mutter schmerzlich vermisst, schreckt ihr Vater Jon davor zurück, ihr seine neue Liebe vorzustellen - was wiederum Vera davon abhält, Moritz zu sagen, dass es einen weiteren Mann in ihrem Leben gibt.



Weniger problematisch scheint sich anfangs der Flirt zwischen dem ehemaligen Juwelendieb Frank und der Versicherungsdetektivin Vera zu entwickeln, zumal er durch die reiche Witwe Susanna noch angeheizt wird. Mila wurde auf Susanna angesetzt, um zu verhindern, dass ihr ein weiteres Mal während einer Kreuzfahrt die Juwelen gestohlen werden. Doch auf Hawaii macht sich Susanna, angeblich ohne einen einzigen Klunker am Hals, selbstständig.



Jon und Vera nutzen die Zeit an Land, um sich dem Kind des jeweils anderen anzunähern - was sich im Fall von Moritz leider als unmöglich erweist: Weder beim Surfen noch beim Ausflug in den berühmten Dinosaurierpark lässt sich Moritz ein Lächeln entlocken, was Vera zunehmend auf die Nerven geht. Erst als Jon ihn zu einer rasanten Fahrt auf einem Quad einlädt, scheint sich das Blatt zu wenden - aber dann geschieht ein Unfall, der endgültig alles infrage stellt.



Beneidenswert verliebt schlendern dagegen Frank und Mila durch Honolulu und über die herrliche Insel - kurz kreuzen sich die Wege mit Susanna, aber auch mit Franks Vergangenheit.