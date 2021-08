Seine Tochter Nadja wurde in dem Glauben gelassen, er sei gestorben. Daher wundert sie sich über das unzertrennliche Paar, das ihre Großmutter und der Fremde abgeben. Doch ihre junge Liebe zum Ersten Ingenieur an Bord, Michael Stolze, lenkt sie ab. Bernd ist entsetzt, denn gerade mit Michael verbindet ihn seine tragische Geschichte. Als es beim Landausflug zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kommt, kochen die Emotionen hoch.



Michael hatte seiner Mutter vorgeworfen, leichtfertig ihre Freunde und Familie für ihre große Liebe Bernd vernachlässigt zu haben. Bei diesem heftigen Streit war sie unglücklich auf einen Stein gefallen. Aus dem tragischen Unfall hatte der damalige Teenager aus Eifersucht und Feigheit einen Mord gemacht und seinen Stiefvater Bernd als Täter angezeigt. Kapitän Hansen gelingt es, die beiden Männer zu einer Aussprache zu bewegen. Bernd sieht ein, dass auch er an dem Verhalten des Jungen von damals nicht unschuldig war, und beschließt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Vor allem, um dem Liebesglück seiner Tochter mit Michael nicht im Wege zu stehen. Er verlässt das Schiff, ohne dass er sich Nadja zu erkennen gibt.



Für die neue Pächterin der Bordboutique, Eva Reimann, ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie am Flughafen Frank Deubner sieht. Doch erst am Strand von Hawaii stellt sie fest, dass Frank auf dem Schiff als Erster Offizier arbeitet. Die Liebe des jungen Paares steht jedoch unter einem schlechten Stern. Denn was Eva gern vergessen würde, bricht durch den Passagier Werner Steincke wieder auf: Um einen horrenden Schuldenberg abzutragen, hatte sie kurze Zeit als Callgirl gearbeitet. Zu ihren Kunden gehörter auch Werner, der nun nicht begreifen will, dass Eva mittlerweile ein anderes Leben führt.



Im Beisein von Frank macht er ihr ein eindeutiges Angebot. Der ahnungslose Frank verpasst Werner daraufhin einen Kinnhaken. Werner droht ihm mit einer Anzeige bei der Reederei, womit Franks Karriere an Bord ein Ende nehmen würde. Irritiert durch Evas mangelndes Vertrauen zu ihm, zweifelt Frank an ihrer Liebe. Nur Werners Ehefrau Margit scheint diesen Vorfall zu begrüßen, denn endlich wurden ihr die Augen über den Charakter ihres Mannes geöffnet. Sie beschließt, Eva zu helfen. Mit einer Erpressung setzt sie ihren Mann unter Druck, sodass er seine Anzeige zurücknehmen muss. Und mithilfe eines kleinen Tricks gelingt es ihr sogar, Eva und Frank wieder zu versöhnen.



Eigentlich hatte sich Ingo Büchner auf schöne Urlaubstage eingestellt, doch seine Teenager-Tochter Jacky - für die erkrankte Mutter eingesprungen - macht ihm das Leben schwer. Eifersüchtig bewacht sie jeden Schritt ihres Vaters. Besonders nachdem er die Bekanntschaft der allein reisenden Verena Schade gemacht hat. Hinter seinem Rücken gibt Jacky sich als Ingos frisch angetraute Ehefrau aus und vertreibt Verena von seiner Seite. Nachdem Chefstewardess Beatrice ihn aufgeklärt hat, stellt Ingo seine Tochter wütend zur Rede. Und seine Rache ist süß: Als Jacky kurz darauf den jungen Surflehrer Steve kennenlernt, dreht er zu ihrem Entsetzen den Spieß ganz einfach um und bringt sie in Verlegenheit.