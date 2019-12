Hochzeitsreise nach Menorca

Dafür, dass die beiden sich verlieben, so der Doc scherzend, lässt er sich aber nicht verantwortlich machen - und auch nicht für den Zorn von Hans' erwachsenen Kindern Rita und Jochen, die alles daransetzen, Iga wegzuekeln, da die beiden ganz andere Pläne für ihren Vater haben. Kurzzeitig sieht es so aus, als würde das Komplott aufgehen und Hans sich tatsächlich dem Diktat seiner Kinder beugen, aber da haben sie die Rechnung ohne Iga und vor allem ohne Hochzeitsplaner Tom gemacht, der diesmal erneut allein am Start ist.



Auch das zweite, weit jüngere Hochzeitspaar - Catalina und Mark Spiesen - findet erst über einige Umwege zum ungetrübten Honeymoon. Denn Braut Catalina scheut davor zurück, ihrem Mark - einem Diplomatensohn aus allerbestem Hause - ihre unbestritten entzückenden, aber auch sehr unkonventionellen "Hippie-Eltern" vorzustellen, die seit vielen Jahren als Sextherapeuten und Kamasutra-Masseure auf Menorca leben und arbeiten. Catalina geht fest davon aus, dass die Hochzeitsreise nach Mallorca geht und kriegt einen Riesenschreck, als sie hört, dass sie auf Menorca das Schiff verlassen.



Als ihre Eltern - die um die Befangenheit ihrer Tochter wissen - aus Liebe zu ihrem einzigen Kind eine wahre Scharade aufführen und sich als reiche Erben mit Luxus-Finca ausgeben, auch noch überraschend auf Marks Diplomaten-Eltern Sanne und Peter treffen, die sich ihrerseits auf Wunsch von Mark "downgraden", um seine vermeintlich armen Schwiegereltern nicht zu brüskieren, ist vorübergehend das Chaos perfekt. Auch hier gelingt es Tom mit geschickter Hand, die Fäden zu entwirren, und am Ende stoßen alle Paare gemeinsam darauf an, dass auch diese Kreuzfahrt ins Glück geführt hat.