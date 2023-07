Natürlich freut er sich, die resolute ältere Dame zu sehen. Doch als sich herausstellt, dass sie ihren geliebten Hund Henry mit an Bord geschmuggelt hat, wird es in mehrfacher Hinsicht eng.



Katja und Carlo Petelin heiraten in Begleitung von Carlos jüngerer Schwester Mia. Zur großen Sorge ihres Bruders ist sie eine schüchterne "Brillenschlange" und interessiert sich nur für Männer, die sich zwischen Buchdeckeln verstecken. Aber Carlos dominante Art bereitet nicht nur Mia Probleme. Auch seine Braut Katja muss feststellen, dass er sich, je näher sie seinem Heimatland Montenegro kommen, immer mehr zum Macho wandelt. Als sich herausstellt, dass er hinter ihrem Rücken ein Ferienhaus gekauft hat, kommt es zur ersten schweren Krise in der jungen Ehe.



Auch Luise und Jens Müller müssen auf ihrer Hochzeitsreise feststellen, dass sie längst nicht alles übereinander wissen. Als Magnus, Jens' Trauzeuge und bester Freund, an Bord kommt, sind sich Luise und Magnus auf Anhieb vertraut. Ein Flashback auf beiden Seiten bringt Unglaubliches zum Vorschein: Luise ist die Mutter von Magnus' Sohn Marius. Zusammen mit seiner Frau Marie hatten sie den Säugling direkt nach der Geburt adoptiert.



Dass Luise Jens verschwiegen hat, dass sie schon einmal ein Kind geboren und zur Adoption freigegeben hat, und Marius nicht weiß, dass er von Marie und Magnus adoptiert wurde, macht die Sache nicht einfacher – zumal in Montenegro Marie und Magnus dazustoßen.



Last but not least sucht und findet Stefans Mutter Friederike in Montenegro ihre Jugendliebe Petko wieder. Er lebt als Mönch auf einer Klosterinsel, und die schüchterne Mia angelt sich still und heimlich einen richtigen Goldfisch.