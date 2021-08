Indien / Malediven

Die tiefe Kluft zwischen den beiden kann trotz der eilig angereisten Mutter Lieselotte nicht überwunden werden. Nur die hübsche, selbstbewusste Bordmoderatorin Katrin gibt nicht auf. Frisch verliebt in Mathias setzt sie alles daran, ihrem neuen Freund zu helfen, damit er nicht wieder in die verhasste Therapie zurückkehren muss.



Die attraktive Erika Steiner ist überrascht, ihren Scheidungsanwalt Dr. Junghans an Bord zu treffen. Dieser möchte während dieser Kreuzfahrt endlich die Chance nutzen, Erika seine Liebe zu gestehen. Kein leichtes Unterfangen, wenn die Dame des Herzens ihren Ex-Ehemann nicht vergessen kann. Doch dann erreicht das Schiff ein SOS-Ruf von zwei gestrandeten Sportseglern. Nach gelungener Bergung stellt sich heraus, dass es sich bei den beiden Schiffbrüchigen um Kurt Steiner und den "Scheidungsgrund", die junge Sekretärin Beate, handelt. Längst hat Kurt seine Scheidung bereut. Doch um Erika zurückzuerobern, muss Kurt etliche Federn lassen.



Für die Freundinnen Sandra Helmholz und Angelika Jakob scheinen Träume wahr zu werden: An Bord des Schiffes lernen sie den Sohn des Maharadschas, Narinder Singh, kennen. Liebe und Eifersucht stellen die langjährige Freundschaft der beiden auf eine harte Probe. Doch dann müssen sie erkennen, dass der Prinz ein doppeltes Spiel mit ihnen gespielt hat.



Wenige Tage vor der Goldenen Hochzeit hat Ewald Kolbus seine geliebte Frau Waltraud verloren. Am Sterbebett musste er versprechen, die geplante Traumreise nach Indien auch allein anzutreten. Doch Ewald entpuppt sich als ein sehr merkwürdiger Mitreisender.