Bis sich herausstellt, dass Scheffler bei einigen Reedereien nur allzu bekannt ist: "Mister 25 Prozent" versucht mit allen Tricks, die Reisegesellschaften auszunehmen, indem er über Reklamationen eine Teil des Preises zurückverlangt. "Der" echte Tester ist, wie sich später herausstellt, eine alte Schulfreundin des Doktors, die er - unwissentlich - mit allen wichtigen Informationen versorgt hat.



Witwer Hans-Georg Roederer feiert auf der Reise seinen 65. Geburtstag und hat zu diesem Anlass seine beiden Söhne Felix und Markus und seine Sekretärin Gerda, die gute Seele seiner Firma, mitgenommen. Roederer Senior verfolgt mit dieser Reise ein Ziel: Die Söhne sollen gemeinsam das Unternehmen übernehmen, beide schrecken jedoch davor zurück. Um den Ehrgeiz seiner Jungs herauszufordern präsentiert Roederer Gerda als seine Verlobte und zukünftige Chefin. Der Vater erreicht was er wollte - aber nur, weil Gerda seinen Söhnen die Augen öffnet.



Die Theaterschauspieler Bögelein und Lippelt sind aufs Traumschiff gekommen, um zu arbeiten: Weil ihr Theater von der Schließung bedroht ist, präsentieren sie hier ihr Repertoire vor einem anderen Publikum. Nicht ohne Grund - an Bord sind auch die Politiker Grob und Müller-Berg, in deren Händen das Schicksal des Theaters liegt. Die Akteure merken schnell, dass hier etwas nicht stimmt: Die Politiker verhandeln bereits vor der Wahl über alle wichtigen Punkte und verteilen sogar schon die Ressorts. Doch sie haben nicht mit den Schauspielern gerechnet.