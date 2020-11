Neuseeland

Heinz Schulz schreibt unter seinem Pseudonym Paula Pattini erfolgreiche Frauenromane und führt seit Monaten die Bestsellerlisten an. Da Paula Pattini die Öffentlichkeit scheut, ahnen die weiblichen Leser nichts von der wahren Identität ihrer Lieblingsautorin, und das soll auch so bleiben. So möchte das auch Rose Gervinius, die Agentin von Heinz Schulz. Rose beobachtet mit Besorgnis die geschickten Annäherungsversuche von Helma Matern an ihren Schützling Heinz und warnt ihn vor der energischen Frau. Doch Heinz schlägt alle Warnungen in den Wind und hat nur noch Augen für Helma.



Regine und Rolf Hartmann wollen sich durch die Kreuzfahrt von vielen Schicksalsschlägen in der Vergangenheit ablenken lassen. Regine hatte drei Fehlgeburten und kann keine Kinder mehr bekommen. Rolf kümmert sich liebevoll um seine Frau, doch es gelingt ihm nicht, sie aus ihrer Melancholie herauszuholen.



An Bord befindet sich auch der kleine Mickey Köhler, das Patenkind von Kapitän Paulsen, der mit seinen Streichen nicht nur die Nerven seines Onkels strapaziert. Umso glücklicher ist Paulsen, als Mickey die Bekanntschaft der Hartmanns macht und diese zu einem Landausflug überreden kann.



Im Hafen von Auckland mieten sich der Bauunternehmer Gerd Götze, seine junge Frau Stella und sein bester Freund Benjamin Pohl ein Segelboot, um die benachbarten Inseln auf eigene Faust zu erkunden. Götze gehört zu den Menschen, die glauben, mit Geld alles kaufen zu können, und so geht er auch mit denen um, die ihm nahestehen.



Von der Brücke des "Traumschiffs" sieht Kapitän Paulsen eine rote Leuchtrakete in den Himmel steigen. Eine Segeljacht ist in Not. Paulsen lässt alle Maschinen stoppen und nimmt Stella und Benjamin an Bord. Gerd Götze soll einer Herzattacke erlegen sein. Doch die widersprüchlichen Angaben über den Hergang des Geschehens lassen nicht nur bei Kapitän Paulsen, sondern auch beim mitreisenden Kriminalkommissar Franz Engel Zweifel aufkommen.