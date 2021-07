New York, Savannah, Salvador da Bahia/Brasilien

Bis jetzt hat er dies vor Juliane geheim gehalten. Als Paul aber von Marion erfährt, dass sie sehr krank ist, müssen alle Beteiligten schwerwiegende Entscheidungen treffen.



Auf ihrem Weg nach New York nimmt das "Traumschiff" Tom Richter und Daniel Berger an Bord, zwei schiffbrüchige Segler, die auf einer Insel gestrandet sind. Tom verliebt sich Hals über Kopf in Corinna Ernst, die Patentochter von Kapitän Paulsen, die zurzeit als Aushilfskrankenschwester an Bord arbeitet. Nach einer glücklichen Zeit an Bord muss Tom sich die Frage stellen, ob er den Zweck seiner Reise weiterhin verfolgen will. Er war auf dem Weg nach New York, um seine Jugendliebe Amy wiederzusehen. Als Corinna zufällig die wahren Beweggründe erfährt, ist sie zutiefst enttäuscht und verletzt. Kapitän Paulsen und Inka tun alles, um das junge Paar wieder zusammenzubringen.



Auch ein blinder Passagier hat die Reise nach Salvador da Bahia angetreten. Meeresbiologe Clemens Kohl hat die Schildkrötendame Hilde im Gepäck, die er an ihrem Geburtsort in die Freiheit entlassen will. Er glaubt, sie sicher und gut versorgt im Laderaum untergebracht zu haben, doch Schiffsarzt Dr. Sander kommt Kohl auf die Spur. Die beiden Männer versuchen einander auszutricksen - bis Dr. Sander ebenfalls sein Herz für Schildkröten entdeckt.



Kreuzfahrtdirektor Schifferle hat alle Hände voll zu tun. Unter dem Motto "Geheime Kommandosache" organisiert Oskar das große Fest zum 30. Berufsjubiläum von Beatrice. Zahlreiche prominente Überraschungsgäste werden zu diesem Höhepunkt erwartet.