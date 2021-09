Während Broderson versucht, das Geheimnis vor seiner Frau Anette zu wahren, bemerkt er schockiert, dass sich sein Sohn Jean für Isabel interessiert. Unterdessen begrüßt die Crew der "MS Berlin" einen Neuling an Bord: Steward Alexander Gebauer. Der sympathische Aussiedler ist sofort bei allen beliebt. Auch Reinigungskraft Frieda Gross findet mit der Zeit Gefallen an der Reise und freundet sich mit dem Schiffskoch Vittorio an.