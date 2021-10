Olympia 2000

So haben auch die beiden konkurrierenden deutschen Tennisspielerinnen ihre Überfahrt nach Australien auf dem "Traumschiff" gebucht. Jana Naumann reist allein, Petra Hirte ist in Begleitung ihrer langjährigen Trainerin Doris Lenz, die an Bord zufällig ihre Jugendliebe wieder trifft. Die beiden Sportlerinnen müssen in Sydney im ersten und entscheidenden Match gegeneinander antreten, sodass die Situation angesichts des Konkurrenzkampfes sehr angespannt ist. Hinzu kommt, dass Jana seit einiger Zeit von einem Unbekannten bedroht wird und Petra ständig Geschenke von einem heimlichen Bewunderer erhält. Gibt es einen Zusammenhang, und welche Rolle spielt der undurchsichtige Sigurd Kroll?



Auch die Schwimmerin Karoline von Gerkhan und ihr Verlobter Sven Bayer sind an Bord. Sven hat wegen einer Verletzung seine Sportkarriere beenden müssen und warnt die ehrgeizige Karoline vor ihrem übermäßigen und verbissenen Training. Dabei wird für alle an Bord sehr schnell deutlich, dass dieses Mädchen ein großes Problem hat. Sein Körper ist den Belastungen der Wettkämpfe offenbar nicht mehr gewachsen. Eine Katastrophe steht bevor.



Kapitän Paulsen erlebt diese spannende Fahrt aus einer ganz anderen Perspektive. In der Tennistrainerin Doris Lenz trifft er seine Jugendliebe wieder. Die Traumreise erinnert beide an die Zeit, als sie für feste Bindungen noch zu jung waren. Wird es diesmal ein Happy End geben?



Und dann gibt es noch die beiden Sportreporter Herbert Ernst und Marco Stahl, die die Wettkämpfe in Sydney kommentieren. Noch weiß Herbert Ernst allerdings nicht, dass er beim Marathon-Finale durch einen jüngeren Kollegen ersetzt werden soll.