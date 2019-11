Hansens Situation wird immer auswegloser. Wie soll er unter den wachsamen Augen des Polizeichefs die Stadt verlassen? Hansen schafft es, Kapitän Paulsen zu alarmieren. Der schmiedet zusammen mit Chefhostess Beatrice einen Plan, wie sie ihren Offizier an Bord des "Traumschiffs" schmuggeln können.



Viola Renner und ihre jüngere Schwester Stffi planen einen entspannten Schwestern-Urlaub. Zusammen wollen sie auf dem Traumschiff Violas 44. Geburtstag feiern. Dann taucht überraschend Steffis Freund Daniel an Bord auf. Er will sich nach einem heftigen Streit wieder mit ihr versöhnen.



Deren Begeisterung hält sich in Grenzen, und sie ist froh, dass Daniel und ihre Schwester sich so gut verstehen und viel Zeit miteinander verbringen. So kann sie in Ruhe Violas Geburtstag vorbereiten. Während der Reise kommen Daniel und Viola sich näher und merken, dass sie mehr als freundschaftliche Gefühle füreinander hegen. Viola, die für ihre kleine Schwester stets wie eine Mutter war, gerät in einen tiefen Gewissenskonflikt. An Violas Geburtstag platzt die Bombe.



Für Schiffsarzt Dr. Schröder wird die Reise die schönste und gleichzeitig die schmerzvollste seines Lebens. Er hat in Ellen Barner, der Schwester des Kapitäns, die Frau gefunden, mit der er sein Leben teilen will. Dr. Schröder weiß nicht, wie er Kapitän Paulsen und Beatrice beibringen soll, dass er von Bord geht. Zum Glück taucht überraschend Ellen auf, um ihren Horst in dieser emotional schwierigen Situation zu unterstützen.



Unterstützung benötigt auch Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, der die berühmte Abschlussgala zu organisierten hat. Eigentlich kein Problem für Oskar - aber ohne die entsprechenden Künstler an Bord ist es ein schwieriges Unterfangen.