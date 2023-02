Derweil sucht das Ehepaar Müller im Dschungel nach "haarigen" Erkenntnissen. Dirk Müller ist Erfinder und sehr zum Unwillen seiner Frau Erika immer und überall auf der Suche nach neuen Ideen. Da sich sein Haar zunehmend lichtet, sucht er nach einer Art "Wunderpflanze" der Einheimischen, die ihre Haarpracht gemeinhin noch bis ins hohe Alter tragen. Gemeinsam mit einem Reiseführer machen sich die Müllers auf den Weg in den Regenwald.



Probleme solcher Art kennt Dieter Holzmann nicht. Der Chef einer Schönheitsklinik verbringt die Reise auf der "MS Deutschland" mit seiner Geliebten Tatjana Blume, die auch gut als seine Tochter durchgehen könnte. Doch dann trifft er überraschend an Bord seine Jugendliebe Ines Krüger wieder. Ines findet ihren Ex-Lover immer noch anziehend. Als sie ihren Sohn Jojo kurzerhand als ihren Liebhaber ausgibt, ergibt sich eine Situation voller Missverständnisse und Eifersüchteleien. Denn Dieter und Ines erkennen, dass sie sich auch nach so vielen Jahren immer noch viel bedeuten.



Sarah Richter und Andreas Helm genießen zwar auch das Leben an Bord des Traumschiffs, haben allerdings ganz andere Sorgen. Denn die Krankenschwester und der Verwaltungsfachmann sind nicht zum Vergnügen an Bord. Sie überführen wichtige Medikamente für ihr Hospital in Papua-Neuguinea. Im Verlauf der jahrelangen Zusammenarbeit hat sich zwischen ihnen eine vorsichtige Beziehung entwickelt.



Als Sarah jedoch kurz vor der Abreise im Hafen den Entwicklungshelfer Knut Bach wiedertrifft, den sie ebenfalls aus der Missionsstation in Papua-Neuguinea kennt, geht eine Veränderung mit ihr vor. Knut war vor vielen Jahren ihre heimliche, letztlich aber unerfüllt gebliebene Liebe. Er hatte damals dieselben Gefühle, doch beide hatten zu viel Angst, vom anderen zurückgewiesen zu werden. Jetzt macht sich Knut zeitgleich mit der "MS Deutschland" als Einhandsegler mit seinem Boot auf den Weg zurück nach Papua-Neuguinea. Sarah fragt sich, ob das Schicksal jetzt tatsächlich eine zweite Chance für sie beide bereithält.