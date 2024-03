Zoologin Dr. Annika Ehler und ihre Frau Melly Sturm verbringen ihre Hochzeitsreise auf dem "Traumschiff". Endlich Zeit für sich und ihre Liebe – bis unverhofft Mellys Vater Klaus an Bord auftaucht. Wie immer erwartet er von seiner Tochter ihre volle Aufmerksamkeit. Melly ist hin- und hergerissen zwischen ihren Verpflichtungen als Tochter und frischgebackener Ehefrau. Für den Landgang können die beiden Frauen Klaus davon überzeugen, sie nicht zu begleiten. Ihr geplanter Trip zu einer Elefanten-Auffangstation ist aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen nicht möglich.



Max Parger und Martin Grimm erwartet eine Challenge: Kitesurfen. Bei ihrer Planung haben sich beide aber auf den jeweils anderen verlassen – so stehen sie am Ende ohne einen Termin da. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen treffen sie auf Melly und Annika, die unterwegs eine Panne hatten. Gemeinsam setzen sie ihre Fahrt zur Auffangstation fort.



Benjamin, der dortige Leiter und langjährige Freund von Annika, erwartet sie schon sehnsüchtig. Auch, weil er Annika Wochen zuvor ein Jobangebot unterbreitet hat und auf ihre Antwort wartet. Doch die Zoologin hat den richtigen Zeitpunkt bisher nicht gefunden, um mit Melly zu sprechen. Während sie weiter nach diesem sucht, haben Max Parger und Martin Grimm ihre neue Challenge gefunden.



Mellys Vater Klaus Sturm hat sich unterdessen mit dem Jugendlichen Jonah Martensen angefreundet. Jahre zuvor kam dessen Mutter während eines Thailandurlaub ums Leben. Seitdem kümmert sich seine Tante Kerstin um den trauernden Jungen. Sie verspricht sich von der Reise an den Unglücksort eine heilende Wirkung für ihn. Doch je mehr sie Jonah bedrängt, desto mehr zieht er sich zurück. Klaus gelingt es, zu Jonah vorzudringen. Er kann ihn aus seinem dunklen Tal retten, und schon bald kann sich Jonah dafür revanchieren.



Die Beauty-Influencerin Sophia Blum möchte ihre Follower online auf die Reise nach Thailand mitnehmen. Bei einem Zusammenstoß mit Jurastudent Cedric Rust fällt ihr Handy zu Boden. Auch wenn es keinen Schaden genommen hat – sie findet Cedric unsympathisch und möchte ihm aus dem Weg gehen. Doch schon am Abend sitzt sie mit ihm am "Tisch für Alleinreisende", auch beim Kochkurs von Nelson Müller trifft sie wieder auf ihn. Dort überzeugen sie nicht nur seine Kochkünste. Vielleicht ist Cedric ja doch ein netter Kerl.