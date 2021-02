Ihr Unmut steigert sich noch mehr, als sie beim Einchecken auf dem "Traumschiff" auf eben diesen Herrn trifft, der dieselbe Reise nach Samoa gebucht hat. Turbulente und aufregende Tage stehen bevor - und zwar nicht nur für die streitbaren Autoren, sondern auch für Beatrice und Dr. Schröder, die händeringend versuchen, zwischen den beiden zu vermitteln.



Ebenfalls an Bord ist der Witwer Udo Haas mit seiner zehnjährigen Tochter Marlene. Für Marlene, die seit dem Tod ihrer Mutter auf elterliche Nestwärme verzichten muss, lebt die Mutter weiter, und es ist für sie unvorstellbar, dass jemals eine andere Frau in ihr oder das Leben ihres Vaters eindringen könnte. Als Udo ihr seine Kollegin Sandra Erler vorstellt, merkt das aufgeweckte Mädchen schnell, dass diese sympathische Frau ihrem Vater nicht nur auf kollegiale Weise verbunden ist.



Gerd Finke, Zielfahnder beim Landeskriminalamt, stellt sich bei Kapitän Paulsen vor und informiert die Schiffsleitung, dass die deutschen Behörden seit Jahren auf der Suche nach dem Millionenbetrüger Volker Pohl seien. Dieser habe sich aus Deutschland abgesetzt und werde nun auf einer kleinen Insel im Südpazifik vermutet.



Finke beschattet seit einiger Zeit Lea Kramer, die Geliebte Pohls, die auf dem "Traumschiff" eingecheckt hat. Er geht davon aus, dass sie auf dem Weg zu Pohl ist. Gerd Finke, ganz der erfahrene Zielfahnder, sucht auf dem Schiff schnell Kontakt zu Lea. Und zum ersten Mal in seinem Berufsleben stellt er sich die Frage: "Ist es richtig, was ich hier tue?" Doch viel Zeit bleibt ihm nicht für seine Selbstzweifel, denn Pohl ist inzwischen an Bord des "Traumschiffs", und Gerd Finke muss seine Tarnung aufgeben.