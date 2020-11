Da läuft ihr "zufällig" Musikproduzent Ben Friedmann über den Weg, der sie vor einigen Jahren beruflich hintergangen hat und nun an Stellas Erfolg teilhaben möchte. Sie ist überhaupt nicht begeistert, Ben an Bord des "Traumschiffs" wieder zu treffen, und möchte, dass er sich von ihr fernhält, was ihm sichtlich schwerzufallen scheint.



Leo beschützt Stella nicht nur vor Ben, sondern auch vor einem begeisterten Horst Lichter, der ein großer Fan von Stella ist und sie gern in seiner Show hätte. Hoteldirektorin Liebhold kann gerade noch verhindern, dass Leo den sympathischen Horst Lichter zu Boden schickt.



Als Stella in ihrer Kabine einen Strauß Rosen findet, ist sie sich sicher: Der Stalker ist an Bord. Der Verdacht fällt auf Ben. Staff-Kapitän Grimm hat von Kapitän Parger den Auftrag, beim Landausflug auf den Seychellen ein Auge auf Stella zu haben und auf sie aufzupassen.



Auch Isolde von Hohensaal möchte die Zeit auf dem "Traumschiff" in Ruhe und für sich verbringen. Die Rechnung hat sie allerdings ohne ihren Zimmernachbarn Hendrik Steiner gemacht, der die Kreuzfahrt bei einem Preisausschreiben gewonnen hat und eigentlich auf einer Heavy-Metal-Kreuzfahrt hätte landen sollen.



Er nähert sich Isolde immer wieder an, die hat jedoch keinerlei Interesse, mit dem Alkohol trinkenden Musikfan in Kontakt zu treten. Auf der Flucht vor seinen Annäherungsversuchen verstaucht sie sich den Fuß. Den Kontakt zu Hendrik lässt sie erst zu, als sie aufgrund ihrer Verletzung im Rollstuhl sitzt und wohl oder übel auf Hilfe angewiesen ist.



Apnoe-Taucher Sebastian Schuster bereitet sich an Bord auf die Weltmeisterschaft vor. Begleitet und trainiert wird er von seinem Vater Bertram, selbst früherer Minentaucher, und seiner Freundin Ariane Hoffmann. Ursprünglich sollte Sebastian mit der Hilfe von Yogalehrerin Ariane nur seine Atemtechnik verbessern, bis die beiden sich ineinander verliebten. Während einer gemeinsamen Yogaeinheit macht Sebastian Ariane einen Heiratsantrag, den sie freudig annimmt.



Bertram ist nicht begeistert von der Ablenkung durch Ariane und fragt sie, ob der Grund für die Hochzeit eventuell in einer Schwangerschaft liege, was sie sauer verneint. Als Sebastian am nächsten Tag beim Training nicht die gewünschte Leistung bringt, schickt Staff-Kapitän Martin Grimm ihn zu Schiffsärztin Dr. Julia Brand. Die macht sich nach ihrer Untersuchung große Sorgen um Sebastian: Jeder weitere Tauchgang könnte ihn umbringen. Sebastian ist sich dessen bewusst, möchte aber seinen ehrgeizigen Vater nicht enttäuschen und weiter trainieren.



Die Crew des "Traumschiffs" hat an Bord alle Hände voll zu tun, Konflikte zu lösen, Stalker zu enttarnen und Familien zu retten. Aufgelockert wird das alles durch eine Aktion von Lara Schubert, Offiziersanwärterin, und Sofie Kanter, Praktikantin im Maschinenraum, um sich für einen Scherz zu revanchieren. Dabei wird auch Kapitän Parger eingebunden, der von der Idee begeistert ist.