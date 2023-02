Ihr Mann hingegen scheint jegliche Hoffnung aufgegeben zu haben, hadert mit sich und seinem Schicksal und ist zu alledem auch noch extrem eifersüchtig.



Eine Überraschung der besonderen Art erleben auch Meret und Paul Fellner, die ihre Hochzeitsreise auf dem Traumschiff nachholen. Hier an Bord hatten sie sich vor vielen Jahren kennen- und liebengelernt. Dass sie nach einer zwischenzeitlichen Trennung nun doch wieder zueinander gefunden haben, ist auch für die Chefstewardess und alle anderen an Bord eine große Freude. Doch erneut wird ihre Ehe auf eine harte Probe gestellt. In dieser Situation ist besonders Pfarrer Manker gefordert, der als Bordpfarrer kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen ist.



Bei dieser Reise sind auch der Rat und die Hilfe von Kapitän Paulsen gefragt. Die bei einer Pflegefamilie aufgewachsene Chinesin Nun San, die zur Mannschaft des Traumschiffs gehört, ist auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern. Sie hat eine Adresse in Shanghai und bittet Kapitän Paulsen, ihr bei der ersten Begegnung mit ihren unvorbereiteten Eltern zur Seite zu stehen. Der Augenblick dieser Begegnung wird auch für den erfahrenen Kapitän ein sehr emotionales Erlebnis.



Daniela Ebert, Friseurin an Bord der MS Deutschland, macht ausgerechnet Schiffsarzt Dr. Schröder schöne Augen. Doch die Liebe beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Dr. Schröder möchte nur zwischen dem Chefmaschinisten Heiner Cohrs und Frau Ebert vermitteln, nachdem Herr Cohrs ihm anvertraut hat, dass er unsterblich in sie verliebt ist. Dr. Schröder entwirft für Cohrs einen Liebesbrief an die Angebetete und sorgt damit unfreiwillig für ein gewaltiges Missverständnis.