Hansen vermutet sofort, dass sich hinter diesen Zeilen seine ehemalige Verlobte Dorothea verbirgt, und zieht Chefhostess Beatrice ins Vertrauen. Nach über drei Jahrzehnten kann er sich nur noch an den Vornamen erinnern, was die Suche erschwert. Und so muss Thea enttäuscht mitansehen, wie Hansen die elegante, allein reisende Dorothea Bornemann zu einem romantischen Dinner zu zweit einlädt. Doch der Kapitän merkt schnell, dass es sich um die Falsche handelt, obwohl Dorothea großes Interesse an ihm zeigt. Dank eines Zufalls kann Beatrice Hansen den entscheidenden Tipp geben.



Als die kleine Anna mit ihren Eltern Maja und Roland André das Schiff betritt, befürchtet sie, eine langweilige Reise unter Erwachsenen vor sich zu haben. Doch dann trifft sie die gleichaltrige Sabine, die ihre Großmutter auf der Reise begleitet. Überglücklich freunden sich die beiden Mädchen schnell an. Kurz vor der Reise sind Sabines Eltern tödlich verunglückt. Frau Schneider hat es bisher noch nicht übers Herz gebracht, ihrer Enkelin die schreckliche Wahrheit zu sagen. Auch das Ehepaar André ist ratlos. Als Anna zufällig ein Gespräch ihrer Eltern mit anhört, ist sie es, die die passenden und einfühlsamen Worte findet, Sabine von dem Unglück zu erzählen. Auch für Sabines Zukunft hat Anna eine Lösung parat.



Juwelier Heinz Goll plant an Bord eine große Schmuck-Präsentation. Sie soll ihn finanziell sanieren, das jedenfalls versucht er seiner Ehefrau Susanne glaubhaft zu machen. Und er hat weitere Pläne: Denn verschuldet wie er ist, kann er sich unmöglich von seiner wohlhabenden Frau scheiden lassen, um mit seinem Model Christin zu leben. Doch die patente Susanne hegt Verdacht und beschließt, vorzubeugen.



Noch jemand behält Heinz wachsam im Auge: Felix Wernheim, der Detektiv der Versicherung, bei der Heinz seinen Schmuck vor der Reise ungewöhnlich hoch versichern ließ. Seine Aufmerksamkeit für Susanne hingegen hat einen ganz persönlichen Grund. Er hat sich auf den ersten Blick in die attraktive Frau verliebt. Als unmittelbar nach der Schmuck-Show die Kassette mit den kostbaren Juwelen aus dem Schiffstresor gestohlen wird, fällt der Verdacht schnell auf Heinz Goll. Dieser kann auch überführt werden, muss aber beim Öffnen der Kassette entsetzt feststellen, dass sie leer ist. Felix ist gar nicht so überrascht. Es gelingt ihm, den fehlenden Schmuck aufzuspüren und Kapitän Hansen zu übergeben. Wie und wo er die Juwelen gefunden hat, bleibt jedoch sein Geheimnis.