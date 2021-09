Der großspurige Inhaber eines Gerüstbaubetriebs, Frank Dräger, kommt ihr dagegen äußerst unsympathisch vor. Dräger hat zu dieser Traumreise seinen Prokuristen Marco Hausmann und dessen Ehefrau Lisa eingeladen. Doch nicht uneigennützig, denn Frank und Lisa haben ein heimliches Verhältnis. Lisa ist die Situation sehr unangenehm, zumal sie ihren Mann liebt und die Verbindung mit Frank lösen möchte. Doch Dräger gibt ihr schroff zu verstehen, dass Marco dann beruflich am Ende wäre. Um Lisa zu ärgern, versucht er, ungeniert mit Beate zu flirten.



Seine Chancen stehen aber schlecht: Beate hilft lieber Paul Gassner, sich an Bord zurechtzufinden. Seit seiner Kindheit wird er von Angstzuständen gequält. Die Schiffsreise hat ihm sein Psychiater als Therapie empfohlen. Fernsehquiz-Gewinnerin Esther Pauli fühlt sich vom Luxus an Bord verunsichert. Die Verkäuferin schließt sich zunächst dem netten älteren Ehepaar Karl und Doro Preuss an, und lernt schließlich zufällig Robert Ladewig kennen.



Robert ist Kunsttischler und repariert eine Luxuskabine, doch um Esther zu beeindrucken, lässt er sie in dem Glauben, er sei ein reicher Schafzüchter. Auch Esther möchte ihrer neuen Liebe imponieren und erzählt, sie sei die Besitzerin einer Nobelboutique. Beiden ist bei ihrer Lüge nicht wohl, doch für eine Richtigstellung fehlt ihnen der Mut. Gast an Bord ist auch Erwin Runge, eine Jugendliebe von Chefstewardess Beatrice.



Erwin steckt in einer schweren Krise. Der ehemalige Chirurg hat sein Skalpell für immer beiseite gelegt, nachdem ein Patient unter seinen Händen gestorben ist. Obwohl alle Indizien für seine Unschuld sprechen, fühlt er sich verantwortlich. Er bittet Beatrice, niemanden an Bord zu verraten, dass er Arzt ist. Das Drama passiert auf hoher See: Esther hat eine akute Blinddarmreizung, eine sofortige Operation ist unumgänglich. Schiffsarzt Dr. Schröder kann aber aufgrund einer bösen Handverletzung unmöglich operieren. Kapitän Hansen weiß sich keinen Rat, nur Beatrice hat eine Idee.



"Alles klar zum Landgang Tasmanien!" Das Ausflugsboot bringt die Urlauber zu einer einsamen Badebucht. Mit allen Mitteln versucht Beate, den ängstlichen Paul in Wassernähe zu locken - vergeblich. Derweil unternehmen Lisa und Frank einen Surftrip. Unglücklicherweise werden sie von Marco in flagranti überrascht. Nun nimmt das Schicksal seinen Lauf: Voller Panik steigt Lisa auf ihr Brett und surft davon. Nichtschwimmer Marco muss vom Strand aus beobachten, wie seine Frau in eine reißende Strömung gerät, aus der sie sich unmöglich befreien kann. Sein verzweifelter Hilferuf stößt bei Dräger auf taube Ohren. Wie automatisch greift Paul Gassner zur Rettungsleine und krault, zum allgemeinen Erstaunen, schnell wie ein Fisch zu Lisa. Unter Applaus gelangen sie erschöpft, aber unverletzt zurück zum Ufer. Dort wartet Marco mit offenen Armen auf Lisa und einer großen Wut auf Frank Dräger. Paul beginnt ein neues Leben - erlöst von seiner beklemmenden Angst, an der Seite einer verständnisvollen Frau.