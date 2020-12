Kenia Urlaubsgeschichten auf See

Kurz entschlossen beschließen die beiden Damen, gemeinsam die Fahrt anzutreten. Der eine, auf den beide Damen hoffen, muss sich nun einiges einfallen lassen.



Markus Bödener (Peer Schmidt), ein von Haus aus schüchterner Mann, will die Trennung von Angelika (Anaid Iplicjian), an der er selbst die Schuld trägt, rückgängig machen. Als er hört, dass sie, die Medizinerin, auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert hat, bucht er eine Reise, um in ihrer Nähe zu sein. Als Angelika ihn immer wieder abblitzen lässt, versucht er, mit simulierten Krankheiten ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das aber nimmt beinahe ein böses Ende.



Robert (Pierre Brice) hat vor kurzer Zeit seine Frau verloren. Er glaubt, den Verlust nicht überwinden zu können. In Renate Solf (Susanne Uhlen) lernt er ein junges blindes Mädchen kennen, das mit Lebensmut, Tapferkeit und Erlebnisfähigkeit für ihn zum Beispiel wird und ihm hilft, seine Depressionen zu überwinden.