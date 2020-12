Kenia Urlaubsgeschichten auf See

So sieht sich Pitt Feigel bei seinem Slalom zwischen den beiden Damen vor allerhand Schwierigkeiten gestellt, die sich dann aber, in einer von ihm nicht erwarteten Weise, lösen.



Herr Simon (Ulrich von Dobschütz) und Frau Simon (Lisa Kreuzer) haben sich auseinandergelebt. Zu viel steht, so meinen sie, zwischen ihnen. Die Kreuzfahrt soll Klarheit bringen über die weitere Zukunft.



Ganz anders das alte Ehepaar Karl (Rudolf Schündler) und Anna (Else Quecke). Die Fahrt nach Kenia zum Besuch der letzten Tierparadiese haben sie sich ein Leben lang gewünscht. Eigentlich sind beide gesundheitlich nicht in der Lage, eine solche Reise mit den klimatischen Belastungen durchzustehen. Aber da keiner dem anderen die Erfüllung dieses Lebenswunsches verweigern will, verschweigen sie beide voreinander ihre gesundheitlichen Beschwerden. Das Ehepaar Simon ist wider Willen beeindruckt von Karl und Annas liebevoller Fürsorge.



Weibliche Zwillinge, die einander wie ein Ei dem anderen gleichen, können viel Verwirrung stiften. Für zwei junge Männer (Stefan Fleming und Richy Müller) an Bord, die irrtümlich meinen, sich in ein und dasselbe Mädchen verliebt zu haben, ist die Sache höchst verwirrend. Aber der Vater des einen (Achim Strietzel) kommt hinter die Sache und entwickelt einen Plan, der den beiden Mädchen (Barbara und Christine Firzlaff) eine Lektion für ihren Übermut erteilt und die Richtigen zusammenführt.