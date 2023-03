Ausgerechnet in Navigationsoffizier Jan Riether scheint sie den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Doch für die Vollendung ihres Glückes fehlt ihr noch der 15. Kuss eines anderen Mannes.



Nicht nur diese Herausforderung wartet auf Dr. Delgado, sondern es befindet sich auch ein besonderer Patient an Bord: der Hypochonder Jens Kessler. Nach Durchsicht seiner Krankenakte ist sich Dr. Delgado sicher: Nur ein spezielles Medikament kann ihm helfen.



Eigentlich wollte sich die an Multipler Sklerose erkrankte Corinna Sander allein auf die Suche nach dem Autor James Munro machen, um die Auflösung des offenen Endes seines Buches zu erfahren. Sie glaubt, darin auch Aufschluss über ihr weiteres Leben mit der Krankheit zu bekommen. Doch am Hafen taucht ihr Verlobter Tarik Stein auf, der sich große Sorgen um seine Freundin macht. Daher begeben sie sich gemeinsam durch die kanadischen Wälder auf die Suche nach James Munro. Doch aufgrund einer Lüge von Tarik scheint ihr Vorhaben zu scheitern, und bei Corinna kündigt sich ein neuer MS-Schub an. Wird sie es schaffen, die erhoffte Antwort zu erhalten?



Nach dem Tod seiner Frau ist das Verhältnis von Rainer Chrom zu seinem Teenager-Sohn Niklas zerrüttet. Die Reise soll die beiden einander wieder näherbringen. Doch in Vancouver entdeckt Rainer seinen Sohn inmitten von Dragqueens wieder, und zu seinem Entsetzen trägt Niklas ein Kleid. Wird er die neue Seite seines Sohnes akzeptieren können?



Staff-Kapitän Martin Grimm hat ein Angebot der Reederei erhalten, Kapitän eines anderen Schiffes zu werden. In der Annahme, dass bisher nur Hanna Liebhold von diesem Angebot weiß, begibt sich Martin mit Kapitän Parger auf einen Abenteuerausflug. Nach einem Kajakunfall müssen die beiden im Wasserflugzeug inmitten der kanadischen Natur übernachten. Dort kommt es zwischen den beiden Männern zum Streit. Wie wird sich Staff-Kapitän Martin Grimm nach dieser ereignisreichen Zeit mit Kapitän Parger entscheiden?