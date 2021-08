Cornelia sitzt nun mit seinem besten Freund und Trauzeugen Nico alleine an Bord. Die Absage kommt äußerst gefühlsbetont per "Und Tschüss"-Fax. Unter der asiatischen Sonne kommen sich die Alleingelassenen näher.



Beatrice erhält unerwarteten Besuch von drei ehemaligen Schulfreundinnen. Obwohl die Pubertät bei allen Beteiligten schon ein Weilchen her ist, lassen sich die alten Sticheleien aus dem Klassenzimmer nicht vermeiden - die Damen führen alle einen höchst unterschiedlichen Lebensstil. Und dann lüftet Beatrice ein Geheimnis, das damals beinahe zum Bruch mit ihrer besten Freundin Renate geführt hätte und das auch heute noch für erhebliche Verwirrung sorgt.



Ganz und gar können sich die Mütter Dagmar Rüdiger und Sonja Berthold ihren Kindern widmen. Dagmar ist seit fünf Jahren Witwe und hat eine innige Beziehung zu ihrer Tochter Rebecca. Sonja Berthold hingegen kommt mit ihrer Scheidung überhaupt nicht zurecht. Selbst Felix gelingt es nicht, seiner Mutter zu helfen; zu tief sitzen die Verletzungen. Rebecca und Felix haben sich auf dem Schiff angefreundet, und so ist es nicht verwunderlich, dass auch deren Mütter mehr und mehr gemeinsam unternehmen. Durch Dagmar lernt Sonja wieder zu lachen und beschließt, ihr Leben mit ihrem Sohn endlich wieder selbst in die Hand zu nehmen. Doch dann holt sie ein lange verdrängtes Ereignis ein, und es beschleicht sie ein unheimlicher Verdacht, der nicht nur ihr eigenes Familienleben, sondern auch das von Dagmar und Rebecca auf dramatische Weise verändert.



Der Gentleman Host des Traumschiffs, Oscar de Navetta, ist mit seiner Frau Ilse für ein ganz besonderes Fest angereist. Kapitän Paulsen hat zum 50. Mal die Welt umschifft und soll von seiner Crew mit einem ganz speziellen Kapitäns-Dinner überrascht werden.