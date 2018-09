Ahnungslos in den Mühlen zweier Apparate

Aus einer vergleichsweise alltäglichen Situation heraus agiert die Figur Jochen Wiesner und bringt damit eine Lawine ins Rollen, die auch sein Leben erfasst und vollkommen verändern wird. Jochen arbeitet in der Zigarettenindustrie und entdeckt Bilanzfälschungen, die er bei der Polizei anzeigt. War es Unachtsamkeit, Selbstüberschätzung oder ein Befreiungsschlag? Jochen weiß es am Ende selbst nicht so genau, aber er und seine ahnungslose Familie geraten fortan in die Mühlen zweier gut funktionierender Apparate mit unterschiedlichem Ziel - Polizei und Mafia - und werden dazwischen zerrieben.