Allein gegen die Angst

Innerhalb weniger Stunden wird die dreiköpfige Familie in ein Zeugenschutzprogramm der Polizei aufgenommen. Ihre Sicherheit, heißt es, könne anders nicht mehr gewährleistet werden. Die Zigaretten-Mafia habe offensichtlich herausbekommen, dass Jochen als Informant für die Polizei tätig war - er hatte in seiner Firma gefälschte Bilanzen entdeckt und sie zur Anzeige gebracht. Ein Schock für Marlene, die von den Aktivitäten ihres Mannes bis dato nichts wusste. Von einem Moment auf den anderen sind die Wiesners aus ihrem gewohnten Leben gerissen, abgeschnitten von Freunden und Familie, an einen fremden Ort verpflanzt. Hier, in der Abgeschiedenheit eines verlassenen Feriendorfs am Meer, werden die Stärken der Ehe von Jochen und Marlene sichtbar, aber auch deren Risse. Schließlich erfährt Marlene von Jochens Affäre. Dass er sie gerade beendet hat, weiß sie nicht; die Gräben scheinen nicht mehr überbrückbar.