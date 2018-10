"Als wäre er schon immer dabei gewesen"

Hamm (Ralph Herforth, l.) und Ole (Max von Pufendorf, r.) ermitteln im Kloster. Quelle: ZDF und Boris Laewen

Max von Pufendorf: Bisher war ich in Krimis meistens der Mörder oder zumindest einer der Verdächtigen. Bei "Unter anderen Umständen" stand ich zum ersten Mal auf der anderen Seite - das war ungewohnt. Aber ich schätze mal, dass über 50 Prozent aller deutschen Schauspieler schon mal die Frage gestellt haben: "Wo waren Sie um ..." Ich weiß jetzt also, wie sich über 50 Prozent aller deutschen Schauspieler in dem Augenblick fühlen. Die Rolle Jessen wird nicht aufwendig als neues Teammitglied eingeführt. Er ist einfach da, als wenn er schon immer dabei gewesen wäre. Keine Schnörkel - auf zum Fall.