10 Jahre Spreewaldkrimi

Filme | Fernsehfilm der Woche - Spreewaldkrimi - Eine tödliche Legende (2012) (3/8)

Kommissar Krüger ermittelt in zwei Todesfällen in Lübbenau: Der eine Tote scheint im Suff in einem Fließ ertrunken zu sein, der andere ist angeblich an Herzversagen im Hotel gestorben.