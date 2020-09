Wenn der Kleine den Großen bezwingt, wenn David gegen Goliath antritt, wenn Werner Stankowski die Treuhandanstalt herausfordert, dann ist das im Film nur mit viel Humor und Wolfgang Stumph erzählbar. Der ist in diesem Projekt seiner Linie treu geblieben. In bewährter Tradition von "Go Trabi go", "Job seines Lebens", "Heimweh nach drüben", "Salto Postale" und last not least "Salami Aleikum", behandelt "Stankowskis Millionen" ein großes Thema und erzählt, wie die sogenannten kleinen Leute sich mit Intelligenz, Witz und Charme gegen die Arroganz und den Größenwahn von Unternehmern, Politikern und Bankern wehren.