Den Film zu machen, war ein kleines Wunder

Stein: Wenn man in Deutschland einen Thriller schreiben möchte, der Korruption, Gier und Eitelkeit, also die drei großen Triebfedern gesellschaftlicher Entwicklung zum Thema hat, und das auch noch vor einem politischen Hintergrund erzählen möchte, schreien alle: "Lass die Finger davon!" So war es für mich ein kleines Wunder, dass ich diesen Film machen konnte. Ich hoffe, der Zuschauer wird sagen: "Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor!". Aber das eigentliche Thema findet man oft erst beim Schreiben. Sie können sich beispielsweise vornehmen - wie bei "Die Frau aus dem Meer" - eine Geschichte über die Korruption als Katalysator von Erosionsprozessen des demokratischen Prinzips zu schreiben. Am Ende aber landen sie bei der Wahrheitssuche als zerstörerische Kraft. Man landet immer beim individuellen Konflikt. Das war schon bei "Hamlet" so.