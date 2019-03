"Der Drehort war eine logistische Herausforderung"

Lohnert: In Hannah Hollingers Buch war von drei Ferienhäusern die Rede, die abgelegen in den Bergen und zueinander stehen. Zuerst dachten wir: So etwas zu finden, wird nicht so schwer sein. Aber unser Ausstatter Peter Bausch musste dann doch wochenlang suchen, ging viele Berge hinauf und wieder herunter, bis er auf 1100 Meter Höhe dieses Ensemble gefunden hat mit einem historischen Bauernhof als zentrales Motiv.Die Sache hatte allerdings einen Haken: Dieser Ort ist nur zu Fuß oder über einen privaten Waldweg zu erreichen. Er war nicht nur für die LKWs mit den Tonnen schweren Equipments eine wahnsinnige logistische Herausforderung. Jeder der zehn Drehtage an diesem Set begann mit dem Transport über 600 Höhenmeter für die Crew und die Schauspieler. Eine Fahrt mit vielen Schlaglöchern und tiefen, nicht gesicherten Abgründen, bei denen so manchem ganz anders in der Magengegend wurde.