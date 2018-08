"Der einzige Luxus, den es gibt, ist Nein zu sagen!"

Russek: Meiner Meinung nach wird der Begriff der Familie bei uns viel zu hoch bewertet. Der traditionelle Begriff hinterlässt bei mir ein ungutes Gefühl: Es werden Werte, es wird ein Zusammenhalt propagiert, der doch oft mehr Schein als Sein ist oder zumindest eine Reihe von Halbwahrheiten enthält. Einerseits erwartet man von den Eltern, dass sie Kinder in die Welt setzen, andererseits bekommen die Familien vom Staat viel zu wenig finanzielle Unterstützung, um vernünftig existieren zu können.

Schauen Sie sich doch einmal den teuren Wohnraum in München an! Wie bitte sollen sich Familien eine gut geschnittene, kindgerechte Wohnung leisten können? Und wie sollen sie die Kosten für eine gute Kinderbetreuung aufbringen?

Ein anderes Thema ist die Altenpflege. Auch hier wird erwartet, dass die Alten innerhalb der Familien betreut werden - meistens sind es die Töchter und Schwiegertöchter, an denen diese Aufgabe hängen bleibt. Christine geht es auch so. Auch sie kümmert sich neben ihren vielen Aufgaben um den hilfsbedürftigen Vater. Der Staat entzieht sich der Verantwortung meiner Ansicht nach.