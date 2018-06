Der "Löwenflüsterer" Kevin Richardson

Kevin Richardson, als "Löwenflüsterer" weltweit bekannt, wurde 1974 in Johannesburg, Südafrika, geboren. Der leidenschaftliche Tierschützer arbeitet als Verhaltensforscher und Tiertrainer, berät Filmproduktionen und ist auch selbst als Autor und Filmproduzent tätig. In der Nähe von Johannesburg ist er zudem Mitgesellschafter und Geschäftsführer des Wildparks "The Kingdom of the White Lion".