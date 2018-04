Aber Dr. Joachim Glahn ist bekannt für seinen bedingungslosen Glauben an Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Für ihn gibt es keine Grauzone. Auf diesem Weg soll ihm seine Tochter Luise folgen, die erfolgreich ihr Jurastudium absolviert. Die heimliche Affäre mit Gerichtsmedizinerin Michaela Biel hat Glahn gegen seine Gefühle beendet, er will seine Frau Alexandra nicht belügen.



Doch dann gerät Glahn, der im Gerichtssaal die volle Wahrheit fordert, an eine ethisch-moralische Grenze: Seine Tochter wird entführt, und um ihr Leben zu retten, soll er gegen seine Überzeugung den des Mordes angeklagten Holger Wieland freilassen. Nicht nur der gegnerische Anwalt Werner Kanz setzt ihm in der Verhandlung zu. Glahn erkennt, wie sehr er sich seiner Familie gegenüber bereits in Lügen und Täuschungen verstrickt hat. Der Gerichtsprozess bringt Glahns fragile Familienfassade ins Wanken.