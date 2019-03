"Der Täter, der nur Liebe sucht"

Wackernagel: Das liegt doch auf der Hand. Einerseits macht das Internet es möglich, dass man sich innerhalb kürzester Zeit mit Menschen auf der ganzen Welt unterhalten oder "befreunden" kann, wie es bei Facebook heißt. Anderseits ist es eben doch eine Pseudo-Nähe, die aufgebaut wird und die nicht wahrhaftig ist. Die Menschen vereinsamen vor ihren Maschinen. Computer haben inzwischen in so vielen Berufsgruppen die Arbeit von Menschen ersetzt. Für manchen ersetzt der Internet-Chat das frühere Kaffeetrinken gehen mit Kollegen in der Pause. Dass Partnervermittlung im Internet angeboten wird, finde ich völlig in Ordnung. Ich habe auch schon von Paaren gehört, die sich dort kennengelernt haben. Aber dabei läuft es ja auch auf ein wirkliches Treffen hinaus. Eine Trost-Hotline, wie sie in dem Film eine Rolle spielt, ist natürlich Betrug und nicht nur sehr verletzend für Menschen, die darauf reinfallen, sondern auch kriminell.