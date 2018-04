"Die Freiheit, aus dem Bauch heraus zu spielen"

Bodenbender: Ja, ich bereite mich auf Dreharbeiten schon sehr genau vor. In Drehbüchern markiere ich mit bunten Zetteln ähnlich wie in einer Partitur Spannungsbögen und Haltungswechsel meiner Figur. Da nie chronologisch gedreht wird, kann ich dann am Set anhand der Farbe der Zettel erkennen, in welchem emotionalen Zustand und Spannungsbogen sich meine Figur in der Szene befindet. Diese Methode, oder vielmehr dieses Gerüst, gibt mir Sicherheit und damit die Freiheit, aus dem Bauch heraus spielen zu können.