Die vergessene Zeit

Die Wirrnisse dieser Zeit bilden den Hintergrund für eine Geschichte, in der drei junge Menschen, die alle aus dem selben Land, der selben Kultur stammen, nämlich Deutschland, die versuchen, einen Weg in eine bessere Zukunft zu finden.



Dass es über diese Zwischenzeit fast keine Bilder gab, machte das Vorhaben, einen Film über diese Zeit zu drehen, nicht gerade einfacher. Die Briten hatten nämlich ein absolutes Fotografieverbot verhängt, aus Angst, die verhältnismäßig komfortable Situation der deutschen Soldaten im Internierungsraum könnte zu Empörung und Zorn in der Heimat führen. Ich möchte an dieser Stelle dem Husumer Journalisten und Heimatforscher Holger Piening danken, der in mühevoller Recherche in britischen Militärarchiven und privaten Nachlässen das wenige Bildmaterial, das es aus den Internierungsräumen gibt, gesammelt hat. Das erst hat uns ermöglicht, diesen weißen Fleck deutscher Geschichtsschreibung zu bebildern und wieder aufleben zu lassen.